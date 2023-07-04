الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف شاغرة بعدة مناطق
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الشروط ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف شاغرة بعدة مناطق

الشروط ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف شاغرة بعدة مناطق

الشروط ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف شاغرة بعدة مناطق
٠١:١٥:٥٤ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – متعاون.

2 – مدير إدارة عمليات الشراء.

3 – مراقب مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

4 – متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

والمزيد…

عن الهيئة

وهيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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