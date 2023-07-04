استشهاد 10 وإصابة 100.. إضراب فلسطيني شامل تنديدًا بالعدوان على جنين

تواصل – واس:

عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، تنديدًا بالعدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

ويأتي الإضراب بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لجنين، والمستمر لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح العشرات.

إضراب شامل بكافة الجامعات والمؤسسات والبنوك

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد شمل الإضراب الشامل اليوم، كافة الجامعات والمؤسسات والبنوك.

كما أغلقت المحال التجارية تضامناً مع مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان غاشم، واستهداف لكافة مرافق الحياة فيها.

من جانبه حمّل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الجرحى، الذين اعتقلهم خلال العدوان على مدينة جنين.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من داخل جنين، الذي تسمع فيه دوي انفجارات ناتجة عن القصف المستمر.

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10 شهداء وأكثر من 100 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي إلى 10 شهداء وأكثر من 100 جريح.

وأوضحت في بيان أن الأطقم الطبية عثرت اليوم على جثمان شهيد في مرج بن عامر، قتل برصاص الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل عدوانه على جنين، ويغلق كافة مداخل المدينة.

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الاحتلال يعتقل 120 فلسطينيًا في جنين

في السياق ذاته، قالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين نحو 120 فلسطينياً، وأن الاحتلال تعمد تدمير البنية التحتية، والمرافق العامة، في المدينة ومخيمها.

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مستوطنون يقتحمون مجدداً المسجد الأقصى

جدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي اعتقلت فلسطينيين من سدنة وحراس الأقصى.

بدورها حذرت مؤسسات فلسطينية في القدس، من التداعيات الخطيرة لقرار قوات الاحتلال، منع لجنة الإعمار من العمل في المسجد الأقصى.