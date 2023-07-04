احذر منها.. 9 أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة
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يؤدي اهتزاز السيارة ومقودها بسبب فقدان توازن عجلات السيارة، إلى إزعاج وقلق سائق السيارة بشكل كبير؛ إذ أنها تؤثر على عمل السيارة بصورة آمنة.
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6 أسباب لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة
ومن أهم أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة:
1 – تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران.
2 – اعوجاج أحد الجنوط.
3 – انخفاض ضغط الهواء في العجلات.
4 – تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير.
5 – وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح.
6 – وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.
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3 أسباب متعلقة بالعجلات والجنوط
7 – عند الإحساس باهتزاز السيارة دائمًا في حالة السير بسرعة 70: 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات.
8 – أو عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة.
9 – عند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج إلى الصيانة أو التغيير.
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