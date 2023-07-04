بـ 100 مليار ريال.. الناتج المحلي الزراعي للمملكة يحقق أعلى إسهامًا في تاريخه

تواصل – فريق التحرير:

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، إن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموًا في الاستثمارات الزراعية.

وأكد أن القطاع الزراعي حقق تطورًا ملحوظًا انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى 100 مليار ريال في عام 2022م، مسجلاً أعلى إسهامًا له في تاريخه.

المملكة تحقق نسبًا عالية من الاكتفاء الذاتي

وأوضح أن المملكة حققت نسبًا عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه.

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وأشار إلى استمرار دعم المملكة لجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”؛ لتحقيق الأمن المائي الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن المملكة تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية.

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وبين أن المملكة تؤمن من واقع مسؤولياتها وعضويتها في المنظمة بأهمية العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأهلية الإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن المملكة تعمل على تعزيز البحث في هذه المجالات واستخدام التقنيات المتطورة؛ لتذليل العقبات والصعاب وتحقيق أهدافنا المشتركة.

اعتماد إستراتيجيات ومبادرات وبرامج

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت العديد من الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

رفع كفاءة إدارة الموارد المائية

ولفت إلى أن الرياض تسعى لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، ولدى المملكة عدة استراتيجيات هامة في هذا الشأن.

كما تبنَّى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، بإقراض يتجاوز 70% من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية.

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نسبة الإقراض بلغت 7 مليارات ريال في 2022م

وكشف أن نسبة الإقراض قفزت من 500 مليون ريال في عام 2015م، لتصل إلى 7 مليارات ريال في 2022م.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها اليوم في الدورة 43 للمؤتمر العام لـ”الفاو”؛ لمناقشة قضايا الأغذية والزراعة في ظل تحديات شح المياه وإداراتها المتكاملة،