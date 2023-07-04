التجارة تستدعي 4262 مركبة من هذا النوع لعيوب تُسبب خطر نشوب حريق

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4262 مركبة إيسوزو “D-MAX” 2023، لوجود احتمالية تسرب المياه لوحدة التحكم الكهرو هيدروليك، والذي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

وأكدت على أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من خلال Recalls.SA والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

يعرف استدعاء السيارات بأنه إعلان الشركة المصنعة عن وجود أعطال السيارات، أو عيوب تقنية، أو ميكانيكية، أو مادية في السيارة،

حالات استدعاء السيارات

تختلف حالات استدعاء السيارات من شركة إلى أخرى، وحسب الحالة أيضاً، فقد تعاني السيارة من مشاكل ميكانيكية أو مشاكل تقنية أو مشاكل مرتبطة بالسلامة والأمان.

أبرز الأمثلة على حالات استدعاء المركبات

أعطال ميكانيكية: تلف المكابح، أو تباطؤ استجابة السيارة، أو مشكلة في مثبت السرعة، أو نظام التوجيه الإلكتروني، أو الوسائد الهوائية، أو مكيف السيارة

وأخرى تقنية: تعطل شاشة التحكم الرئيسة، أو مكبرات الصوت، أو نظام الترفيه والوسائط المتعددة.

ما هو مرتبط بالسلامة والأمان: تعطل نظام تحديد المسار، أو نظام مانع الاصطدام، أو نظام النقطة العمياء، أو حتى ضبط المقاعد الداخلية في السيارة.

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