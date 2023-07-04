“شؤون الحرمين” تُفعّل الذكاء الاصطناعي في الإرشاد المكاني للحشود

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أنها سخرت الذكاء الاصطناعي لعمليات التوجيه والإرشاد المكاني للحشود.

توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن

وأوضحت أنها تمكنت من توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم للأماكن بأحدث الطرق والوسائل النافعة.

وأضافت أنه بالتعاون مع إدارة الارشاد المكاني بالحشود تم تفعيل خدمة الارشاد المكاني عبر الروبوت التقني.

إعانة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم

وبينت أن الحاج يمكنه عبر الروبوت التقني التنقل في جنبات المسجد الحرام , والتي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكدت أنه تم تغذية الروبوت التقني بمنظومة الإرشاد المكاني الشامل والتي تحتوي على العديد من الخرائط والمحتويات الرقمية.

تسهيل الحركة داخل المسجد الحرام

وتخدم الخرائط، قاصدي المسجد الحرام لتسهيل الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته ضمن خطط الحشود المعتمدة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وأشارت إلى أن هذه الجهود المباركة تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين لشتى بقاع العالم.

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