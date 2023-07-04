الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق
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بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق

بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق

بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق
١٢:٥٥:٤٢ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 991 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).

وتعد الفرص الوظيفية متاحة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية المتاجة

1 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).

2 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).

3 – اخصائي تمريض (Nursing Specialist).

4 – فني تعقيم (خدمة مدنية).

5 – فني تمريض (خدمة مدنية).

6 – مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية).

7 – فني صحة عامة (مكافحة عدوى) – (خدمة مدنية).

8 – فني عمليات (خدمة مدنية).

9 – فني علاج تنفسي (خدمة مدنية).

10 – فني سمعيات (خدمة مدنية)

طريقة التقديم

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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