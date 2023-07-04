بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 991 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).
وتعد الفرص الوظيفية متاحة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية المتاجة
1 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).
2 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).
3 – اخصائي تمريض (Nursing Specialist).
4 – فني تعقيم (خدمة مدنية).
5 – فني تمريض (خدمة مدنية).
6 – مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية).
7 – فني صحة عامة (مكافحة عدوى) – (خدمة مدنية).
8 – فني عمليات (خدمة مدنية).
9 – فني علاج تنفسي (خدمة مدنية).
10 – فني سمعيات (خدمة مدنية)
طريقة التقديم
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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