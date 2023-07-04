بادر بالتقديم.. وزارة الدفاع تعلن عن 991 وظيفة شاغرة في عدة مناطق

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 991 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).

وتعد الفرص الوظيفية متاحة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية المتاجة

1 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).

2 – اخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / Nursing Specialist in All Dep).

3 – اخصائي تمريض (Nursing Specialist).

4 – فني تعقيم (خدمة مدنية).

5 – فني تمريض (خدمة مدنية).

6 – مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية).

7 – فني صحة عامة (مكافحة عدوى) – (خدمة مدنية).

8 – فني عمليات (خدمة مدنية).

9 – فني علاج تنفسي (خدمة مدنية).

10 – فني سمعيات (خدمة مدنية)

طريقة التقديم

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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