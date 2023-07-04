أخبار السعودية.. بديل وطني لـ”تويتر” واختبارات الرخصة المهنية وعقوبة الانقطاع عن الدوام
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
في ظل تغييرات “تويتر” المفاجئة.. دعوة لتدشين منصة وطنية بديلة بالمملكة
يتزايد الاعتماد على استخدام منصة “تويتر” في المملكة، إذ يعتبر المصــدر الرئيســ لكافــة الأخبــار، كما أنه يعد قناة التواصل بين المواطنين والعديد من الجهات الحكومية.
بالأمثلة.. “التقويم التربوي” وأهميته كمعيار رئيسي في اختبارات الرخصة المهنية
يعتبر التقويم التربوي، من أهم المعايير الرئيسية في اختبارات الرخصة المهنية وعادة ما يأتي عنه سؤالان بالاختبار.
حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة يوليو
حدد حساب المواطن مجددًا موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو، لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.
تنبيه مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ 100 ألف غير المسترد
أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص الحصول على الدعم غير المسترد البالغ قيمته 100ألف ريال.
مع انتهاء عطلة العيد.. ما عقوبة انقطاع الموظفين عن الدوام؟
انتهت، أمس الاثنين، إجازة عيد الأضحى المبارك، ويعود اليوم الثلاثاء الموظفون الحكوميون، إلى أعمالهم، بعد أن عاد العاملون في القطاع الخاص غير الربحي، إلى أعمالهم أول أمس.
بعد انتهاء موسم الحج.. توضيح مهم بخصوص تصاريح العمرة
في الوقت الذي لم يُحدّد فيه بعد موعد إصدار التصاريح للعام 1444هـ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط أداء العمرة،
أبرزها الرياض ومكة.. تحذير لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على 6 مناطق حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.
لهذا السبب.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة المصرية لمواطنيها بالمملكة
وجهت وزارة الهجرة المصرية، تحذيرًا إلى المواطنين المصريين بالمملكة، في حال عملهم لحسابهم الخاص، مشيرة إلى العقوبات المنصوص عليها في تلك الحالة.
المسجد النبوي يستقبل 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر حتى 15 ذي الحجة
أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ، أكثر 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وخفض مليون برميل وبشرى من الوطنية للإسكان
أخبار السعودية.. العلامة الكاملة في “القدرات” وإنفاق المستهلكين ووظائف براتب 7300 ريال