أخبار السعودية.. بديل وطني لـ”تويتر” واختبارات الرخصة المهنية وعقوبة الانقطاع عن الدوام

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

يتزايد الاعتماد على استخدام منصة “تويتر” في المملكة، إذ يعتبر المصــدر الرئيســ لكافــة الأخبــار، كما أنه يعد قناة التواصل بين المواطنين والعديد من الجهات الحكومية.

يعتبر التقويم التربوي، من أهم المعايير الرئيسية في اختبارات الرخصة المهنية وعادة ما يأتي عنه سؤالان بالاختبار.

حدد حساب المواطن مجددًا موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو، لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص الحصول على الدعم غير المسترد البالغ قيمته 100ألف ريال.

انتهت، أمس الاثنين، إجازة عيد الأضحى المبارك، ويعود اليوم الثلاثاء الموظفون الحكوميون، إلى أعمالهم، بعد أن عاد العاملون في القطاع الخاص غير الربحي، إلى أعمالهم أول أمس.

في الوقت الذي لم يُحدّد فيه بعد موعد إصدار التصاريح للعام 1444هـ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط أداء العمرة،

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وجهت وزارة الهجرة المصرية، تحذيرًا إلى المواطنين المصريين بالمملكة، في حال عملهم لحسابهم الخاص، مشيرة إلى العقوبات المنصوص عليها في تلك الحالة.

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ، أكثر 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر.

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