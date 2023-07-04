مع اقتحام جنين وفرار الآلاف.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – فريق التحرير:

جدد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت فلسطينيين من سدنة وحراس الأقصى.

وحذرت مؤسسات فلسطينية في القدس، من التداعيات الخطيرة لقرار قوات الاحتلال، منع لجنة الإعمار من العمل في المسجد الأقصى.

كما نددت بالتهديد باعتقال أي موظف من اللجنة حال قيامه بالعمل، محذرة من مخططات الاحتلال الخطيرة للمس به.

الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى جنين

يأتي هذا في وقت دفع فيه جيش الاحتلال، بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين ومقاومون فلسطينيون يتصدون لها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء بجنين إلى 9 بعد تسليم الاحتلال جثمان فلسطيني أصيب أمس.

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فرار 5000 شخص من مخيم جنين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه أخلى 5000 شخص من مخيم جنين في الضفة حتى الآن والعدد في ازدياد.

وأوضح مدير الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم التعامل مع نحو 105 إصابات في الميدان اليوم.

وبين أن قوات الاحتلال استهدفت فرق وسيارات الإسعاف في مخيم جنين وأعاقت الوصول للجرحى.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير معتقلي مخيم جنين بمن فيهم الجرحى.

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خارجية فلسطين تدين تهجير عائلات فلسطينية

فيما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية.

وأكدت أن تهجير العائلات من جنين جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من بطش الاحتلال.

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