رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى

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أعلن هيئة المراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول الاختبارات (وظيفتان).

* المؤهل:

– درجة الدبلوم فأعلى.

* مهام العمل:

1 – التحديث المستمر لموضوعات الاختبارات بعد اعتمادها من الجهة المختصة.

2 – التأكد من تطبيق المتقدمين للاختبارات للتعليمات والقواعد العامة للاختبارات.

3 – إعداد أوامر الصرف لمزودي الخدمات لإدارة الاختبارات ومراجعتها قبل صرفها.

4 – الإعلان عن أنواع الاختبارات المهنية التي تعقدها الهيئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجيل، وتواريخ عقد الاختبارات.

5 – العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارين لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).