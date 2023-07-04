الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى
التظاهرات تدفع فرنسا نحو أزمة إقتصادية.. وخسائر بالجملة
“ماسك” يُفاجئ المستخدمين:”تويت ديك” ليست مجانية خلال أيام
في ظل تغييرات “تويتر” المفاجئة.. دعوة لتدشين منصة وطنية بديلة بالمملكة
بالأمثلة.. “التقويم التربوي” وأهميته كمعيار رئيسي في اختبارات الرخصة المهنية
حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة يوليو

الرئيسية

 /

فرص

 /

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى
١١:٢٢:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن هيئة المراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول الاختبارات (وظيفتان).

* المؤهل:

– درجة الدبلوم فأعلى.

* مهام العمل:

1 – التحديث المستمر لموضوعات الاختبارات بعد اعتمادها من الجهة المختصة.

 2 – التأكد من تطبيق المتقدمين للاختبارات للتعليمات والقواعد العامة للاختبارات.

 3 – إعداد أوامر الصرف لمزودي الخدمات لإدارة الاختبارات ومراجعتها قبل صرفها.

4 – الإعلان عن أنواع الاختبارات المهنية التي تعقدها الهيئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجيل، وتواريخ عقد الاختبارات.

5 – العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارين لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاختبارات المهنية درجة الدبلوم هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
إعلان نتائج القبول النهائي في «الأمن العام» على رتبة «جندي»

إعلان نتائج القبول النهائي في «الأمن العام» على رتبة «جندي»

٠٩:٠٧ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠٢٠
غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

٠٦:٤٩ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
فتح القبول لرتبتي جندي أول وجندي بكلية نايف للأمن الوطني.. رابط التقديم

فتح القبول لرتبتي جندي أول وجندي بكلية نايف للأمن الوطني.. رابط التقديم

٠٧:١٥ م، الأربعاء، ٠٢ يناير ٢٠١٩
للمواطنين.. “نيوم” تعلن عن دورة مجانية مكثفة في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

للمواطنين.. “نيوم” تعلن عن دورة مجانية مكثفة في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

٠٤:٤٣ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *