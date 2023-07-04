رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين للدبلوم فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلن هيئة المراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مسؤول الاختبارات (وظيفتان).
* المؤهل:
– درجة الدبلوم فأعلى.
* مهام العمل:
1 – التحديث المستمر لموضوعات الاختبارات بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
2 – التأكد من تطبيق المتقدمين للاختبارات للتعليمات والقواعد العامة للاختبارات.
3 – إعداد أوامر الصرف لمزودي الخدمات لإدارة الاختبارات ومراجعتها قبل صرفها.
4 – الإعلان عن أنواع الاختبارات المهنية التي تعقدها الهيئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجيل، وتواريخ عقد الاختبارات.
5 – العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارين لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.
* طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).