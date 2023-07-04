الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تحدث بعد القيلولة.. أعراض التهاب السحايا القاتل للأطفال
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تحدث بعد القيلولة.. أعراض التهاب السحايا القاتل للأطفال

تحدث بعد القيلولة.. أعراض التهاب السحايا القاتل للأطفال

تحدث بعد القيلولة.. أعراض التهاب السحايا القاتل للأطفال
١١:٣٢:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتسبب التهاب السحايا الذي ينتشر عن طريق العطس والسعال والتقبيل في وفاة الأطفال دون سن الخامسة أكثر من أي مرض معد آخر.

وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الإنفلونزا أو أمراض الطفولة الأخرى حيث تتداخل العديد من الأعراض.

والأعراض الأكثر شيوعًا للمرض هي: الحمى والصداع والقيء والطفح الجلدي المستمر.

ويعاني البعض الآخر من الحساسية تجاه الأضواء الساطعة وتيبس الرقبة والنوبات.

وقد يلاحظ الآباء أيضًا أن أطفالهم يشعرون بالنعاس بشكل خاص أو يصعب عليهم الاستيقاظ بعد القيلولة، على ما أفادت صحيفة “ذا صن”.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن بعض الأطفال قد لاتظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وبحسب مؤسسة أبحاث التهاب السحايا، تتميز الحالة بالتهاب البطانة حول الدماغ والنخاع الشوكي.

ويُعد تسمم الدم، هو الشكل الأكثر تهديدًا للحياة من المرض. ويمكن أن يحدث مع التهاب السحايا أو بدونه.

الوقاية من التهاب السحايا

الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأطفال من التهاب السحايا هي حصولهم على التطعيم، إلا أنه لايمكن الوقاية من جميع أشكال المرض، لذلك من المهم التعرف على الأعراض التالية:

-الحمى.

-التقيؤ.

-صداع حاد.

-طفح جلدي (في أي مكان من الجسم).

-تصلب الرقبة.

-حساسية تجاه الأضواء الساطعة.

-الاستغراق في النوم.

-صعوبة الاستيقاظ.

-الارتباك أو الهذيان.

-النوبات.

علامات التهاب السحايا وتسمم الدم

العلامات الأخرى لالتهاب السحايا وتسمم الدم التي يجب الانتباه لها عند الأطفال الصغار هي:

-بقعة ناعمة متوترة أو منتفخة على الرأس.

-رفض الطعام.

-سريع الانفعال عند حمله.

-صرخة عالية أو أنين.

-تصلب الجسم والحركات المتشنجة، أو المرونة.

بمجرد التشخيص، يحتاج الشخص المصاب بالتهاب السحايا عادةً إلى العلاج في المستشفى لمدة أسبوع على الأقل.

تشمل العلاجات المضادات الحيوية والسوائل والأكسجين.

يتعافى معظم المرضى بشكل كامل، لكن البعض يعاني من مشاكل صحية خطيرة طويلة الأمد.

وتشمل هذه المشكلات فقدان السمع أو الرؤية، وصعوبات الذاكرة والتركيز، والنوبات المتكررة، ومشاكل التوازن، وفقدان الأطراف.

وتقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن حالة واحدة من كل 10 حالات من التهاب السحايا الجرثومي مميتة.

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