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45 في الأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم على مناطق المملكة

45 في الأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم على مناطق المملكة

45 في الأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم على مناطق المملكة
١٠:٥١:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في الأحساء والخرج، و44 في المدينة والرياض والتنهات ومنى ومزدلفة والدهناء وبريدة والصمان وشرورة وبريدة و43 في منى وحفر الباطن ورفحاء.

كما سجل 42 درجة في عرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 33 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والقريات 21 والباحة 22، وطريف23، والطائف 26 درجة مئوية.

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رياح نشطة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

وأكد المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

رياح متربة على الشرقية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

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