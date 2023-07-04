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“ماسك” يُفاجئ المستخدمين:”تويت ديك” ليست مجانية خلال أيام

“ماسك” يُفاجئ المستخدمين:”تويت ديك” ليست مجانية خلال أيام

“ماسك” يُفاجئ المستخدمين:”تويت ديك” ليست مجانية خلال أيام
١١:٠١:١٠ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أيها المستخدمون لمنصة التواصل الاجتماعي”تويتر”. أنتم جميعا بحاجة الآن إلى توثيق حساباتكم ،كي تتمتعوا بخدمة تويت.دك.

كان هذا آخر تحديث لرغبات إيلون ماسك، مالك تويتر، الذي بدأ في سلسلة من القيود على استخدام منصة تويتر منذ أيام قليلة.

ولا يمر يوم إلا ونشهد المزيد من القيود، التي تهدد ملايين المستخدمين بالحرمان من استخدام المنصة، إلا إذا قاموا بتوثيق حساباتهم، يدفعون ثمن الخدمة.

وقالت تويتر في تغريدة جديدة، إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة من أجل التمتع بخدمة “Tweet Deck”.

التنفيذ خلال 30 يوما

ورغم تركيز إيلون ماسك في كل تغريداته، حول قيوده الجديدة، بأنها مؤقتة، إلا أنه قرر  أن يبدأ تنفيذ التغيير الجديد في غضون 30 يوما.

المنافسون لـتويتر، بدأوا في استغلال قيودها الجديدة لتوفير البدائل، ومع ذلك مازال إيلون ماسك مستمراً في إضافة المزيد .

المعروف أن خدمة تويت.دك حتى الآن مجانية، لجميع مستخدمي تويتر، وهي تسمح لهم بتنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة من أجل متابعة المحتوى بسهولة.

ويشيع استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات الإخبارية، ويمكن أن يؤدي فرض رسوم على تويت.دك إلى زيادة إيرادات تويتر التي تواجه صعوبة، في الحفاظ على إيرادات الإعلانات، في ظل ملكية الملياردير إيلون ماسك.

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