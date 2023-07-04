تنبيه مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ 100 ألف غير المسترد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص الحصول على الدعم غير المسترد البالغ قيمته 100ألف ريال.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حصل على قطعة أرض من سكني ويود الحصول على الدعم غير المسترد بقيمة 100 ألف ريال.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحده مره واحده فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة”.

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برنامج باقات الدعم السكني:

برنامج باقات الدعم السكني هو أحد الحلول المقدَّمة من برنامج سكني؛ لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، بتقديم دعم مالي يقدم للمستفيد بناء على صافي دخله.

ويتم تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال حسب مصفوفة الدعم المحدثة، يقدَّم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

ماهي آلية عمل البرنامج؟

-البرنامج يدعم المستفيد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف دعمًا مباشرًا غير مستردّ، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري من الجهة التمويلية.

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ماهي أهم مميزات باقات الدعم السكني؟

– تقديم دعم مباشر غير مستردّ بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال.

– مُجازٌ من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل.

– إمكانية حصول المستفيد على الباقة، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري .

– في حال الوفاة أو العجز الكلي، يتمّ إعفاء المستفيد، وإسقاط التمويل (حسب سياسة الجهة التمويلية).