“الخثلان” يكشف عن عبادة فيها حل لجميع مشاكل الإنسان.. ما هي؟

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن عبادة وطاعة وردت عن النبي ﷺ فيها حل لجميع مشاكل الإنسان.

الاستغفار عبادة يحتاج إليها المسلم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الاستغفار عبادة يحتاج إليها المسلم كلَّ يوم، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: “كنَّا نعدُّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد: ربِّ اغفر لي وتب عليَّ إنَّك أنت التَّواب الغفور، مئة مرَّة”.

الاستغفار حل لجميع مشاكل الحياة

ينبغي للمسلم أن يخصِّص كلَّ يوم جزءًا من وقته للاستغفار؛ اقتداءً بالنَّبيِّ ﷺ، لأن لاستغفار حل لجميع مشاكل الحياة، وعلى المرء أن يلزم الاستغفار في كل وقت ولا يمل ولا يعجل.

أفضل أوقات الاستغفار

واشار إلى أن يمكن للمسلم أن يستغفر ربه في أي وقت، لأن الاستغفار يمحو الله به الذنوب والخطايا ويرفع به الدرجات وييسر به الأمور ويحل به كثير من معضلات الحياة.

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وبين الخثلان أن أفضل أوقات الاستغفار هو وقت السَّحر، لقوله تعالى: “وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ”، وقوله: “وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”.