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توضيح جديد من “سكني” حول صرف الدفعات للمستفيدين
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توضيح جديد من “سكني” حول صرف الدفعات للمستفيدين

توضيح جديد من “سكني” حول صرف الدفعات للمستفيدين

توضيح جديد من “سكني” حول صرف الدفعات للمستفيدين
٠٩:٤٩:١٠ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني”، أن صرف الدفعات المستحقة للمستفيد، يتم نباء على مراحل البناء، التي سبق وحددها المستفيد.

وأوضح البرنامج عبر منصته على مواقع التواصل “تويتر”، أن الصرف يتم من خلال جدول الكميات والمواصفات، بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

وأشار البرنامج الى الرجوع الى الجهة التمويلية، لمعرفة كل تفاصيل صرف الدفعات.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، عن أنه حصل على منتج ذاتي، ويستحق الدفعة الثانية من البنك، وتمت الموافقة عليها، لكن لم يتم مصرفها حتى الان.

وذلك بسبب، حسب ما جاء في استفسار المواطن، تعديل البيانات لدى البرنامج، منذ أكثر من ثلاث أسابيع، والصرف متوقف إنتظارا للتعديل.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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