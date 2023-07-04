بعد استهداف موسكو.. مسؤول روسي يتحدث عن حرب نووية وشيكة مع الغرب

تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: إن الحرب النووية مع الغرب أصبحت محتملة بعد استهداف موسكو.

حديث عن حرب نووية وأوبئة ومجاعات

وحذر من أنه في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك فائزون، مضيفًا أنه سيكون هناك شتاء نووي وأوبئة ومجاعة على الأرض.

السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العالمية

وأوضح أن النظام العالمي الجديد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العالمية الحالية، وأن المواجهة الحالية بين الغرب والدول الأخرى دفعت العالم إلى “حافة حرب عالمية ثالثة”.

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وأضاف أن روسيا لم تحاول روسيا أبدا احتواء الناتو لكنها طلبت فقط أن تؤخذ مخاوفها الأمنية في الاعتبار، وأنه من غير المرجح أن تتمكن روسيا والغرب من التوصل إلى حل وسط.

وأكد أن الحديث عن “عزلة روسيا” كذبة، لأن علاقاتها تتطور مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنشطة كبيرة وكثيرة.

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وبين أن السلطات في روسيا أثبتت بشكل قوتها واستقرارها في مواجهة التمرد وكان الشعب مع بوتين على روسيا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

إسقاط 4 طائرات مسيرة هاجمت موسكو

وصباح اليوم، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 4 طائرات مسيرة في سماء منطقتي موسكو وكالوجا.

محاولة لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم

وذكرت وكالة إنترفاكس، أن الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم.

إحباط 11 هجوما أوكرانيا في دونيتسك

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها الجوية دمرت آليات عسكرية أوكرانية في خاركوف، وأحبطت 11 هجوما أوكرانيا في دونيتسك وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز “SU-25”.