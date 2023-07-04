الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
التجارة: توفير 751 مليون سلعة للحجاج.. والألبان والعصائر في المقدمة
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التجارة: توفير 751 مليون سلعة للحجاج.. والألبان والعصائر في المقدمة

التجارة: توفير 751 مليون سلعة للحجاج.. والألبان والعصائر في المقدمة

التجارة: توفير 751 مليون سلعة للحجاج.. والألبان والعصائر في المقدمة
٠٩:٢٧:٢٣ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أن إجمالي حجم السلع التموينية التي أشرفت على تصعيدها إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ بلغ 751 مليون و655 ألف سلعة تموينية.

-وتصدرت السلع الأكثر استهلاكًا المرطبات بإجمالي 406 ملايين عبوة ألبان وعصائر.

– تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة.

-جاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف خبز.

-في حين بلغ إجمالي الوجبات الجاهزة أكثر من 7 ملايين وجبة جاهزة.

-بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين قالب ثلج.

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الوفرة التموينية لضيوف الرحمن

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج.

إذ صرحت لأكثر من 700 شاحنة نقل ترددي تزود منافذ البيع في المشاعر بالسلع والمنتجات الأساسية لضيوف الرحمن.

وتتولى الفرق الرقابية الميدانية للوزارة طوال موسم الحج مهام التحقق من وفرة المخزون في الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات.

إلى جانب الرقابة على المنشآت التجارية والمباسط في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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الكلمات الدلالية:
إجمالي حجم السلع التموينية الحجاج المشاعر المقدسة موسم حج 1444هـ وزارة التجارة

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