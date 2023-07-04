بالأمثلة.. “التقويم التربوي” وأهميته كمعيار رئيسي في اختبارات الرخصة المهنية

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يعتبر التقويم التربوي، من أهم المعايير الرئيسية في اختبارات الرخصة المهنية وعادة ما يأتي عنه سؤالان بالاختبار.

وحسب الباحث أحد الفيصل، فإن أهم شي في التقويم هو المعلومات التي تكون دوما مواضع الأسئلةولا يخلو اختبار من سؤالين على الأقل منها.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لأهمية “التقويم التربوي” كمعيار رئيسي في الاختبارات، فإنه لابد من كشف بعض التفاصيل على هذا النحو:

أولا: ما هو التقويم التربوي؟

والتقويم التربوي هو عملية تهدف مدى تحقق الأهداف التربوية مع الإصلاح والتعديل واتخاذ القرار.

ثانيا: العلاقة بين القياس والتقييم والتقويم:

– القياس: إعطاء درجة، مثل درجة 25.

– التقييم: تقدير قيمة لفظيه، مثل تقدير جيد جدًا.

– التقويم: اتخاذ قرار، مثل إعادة الشرح.

ثالثا: أنواع التقويم التربوي:

1 – حسب الزمن:

– قبلي: يكون قبل بداية الدرس أو العام الدراسي.

– تكويني: ويكون أثناء الدرس ويركز على التغذية الراجعة.

– ختامي: اتخاذ قرار.

2 – حسب النتائج:

– معياري المرجع: يقارن أداء الطالب بأداء أقرانه.

– محكي المرجع: يقارن أداء الطالب بمحك معين.

– ذاتي المرجع: يقارن أداء الطالب بمستواه السابق.

3 – حسب الأسلوب:

– ذاتي: أسئلة مفتوحة، شفهي أو تحريري.

– موضوعي: أسئلة مغلقة، إجابات محددة.

– عملي: الاختبار العملي.

4 – حسب نتيجة المعلومات:

– كمي: رقمية.

– نوعي: لفظية.

رابعا: مجالات تقويم الطلاب:

-المعرفي: تذكر وفهم وتحليل.

-المهاري: المهارات الأدائية.

-الوجدانية: الميول والاتجاهات والقيم.

خامسا: أشكال التقويم:

– تقويم بوصفه عملية التعلم: ذاتي

– تقويم من أجل التعلم: بنائي

– تقويم التعليم: ختامي

* أمثلة على بعض أسئلة التجميعات :

1 – “إشراك الطلاب في تحديد مستوياتهم في ضوء محكات محددة و بإصدار أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم لهذه المحكات”.

هو أحد خصائص التقويم ؟

أ) الذاتي.

ب) البديل.

ج) التعاوني.

د)التشخيصي.

2 – يتلخص دور المعلم في التقويم الذاتي في :

أ – إعداد الاختبارات التحصيلية والأدائية.

ب – ابدأ التعليقات التي تعزز تقويم الطالب لنفسه.

ج – تصحيح إجابات الطلاب وإعطائهم درجة مناسبة.

د – وضع البرامج العلاجية بعد كشف مواطن الضعف.

فيما كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين إلى نهاية عام 2023م لإصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

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