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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. الاستقرار سمة الغالبية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. الاستقرار سمة الغالبية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. الاستقرار سمة الغالبية
٠٩:١٧:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 4 من يوليو 2023 م .

وقد شهدت معظم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، استقرارًا في الأسعار، مع زيادات طفيفة للغاية طرأت على البعض الآخر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7495، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.18

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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أسعار العملات سعر الدولار سعر الدينار البحريني سعر الدينار الكويتي سعر الريال سعر اليورو

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