بعد خروجه من السجن.. ملياردير يعطي 70 ألف دولار لكل أسرة في مسقط رأسه

تواصل – فريق التحرير:

قدم ملياردير من كوريا الجنوبية، قضى عقوبةً بالسجن بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي، أكثر من 100 مليون دولار نقدًا للسكان في مسقط رأسه وخريجي مدرستها.

وقدم لي جونج كيون، رئيس مجلس إدارة “بويونج جروب”، عملاق التطوير العقاري، هدايا نقدية بقيمة 100 مليون وون (حوالي 70 ألف دولار أمريكي) لـ 280 أسرة في مسقط رأسه بقرية أونبيونج ري، على بعد نحو 180 ميلاً جنوب سيول.

كما منح قطب التطوير العقاري، الأشخاص الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية والمتوسطة في القرية المال أيضًا في الشهر الماضي، حتى لو لم يعودوا يعيشون في القرية.

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كما أسهم الملياردير البالغ من العمر 82 عامًا بالهدايا وكتب التاريخ ومجموعة الأدوات. بما في ذلك المنح النقدية، حيث يقدر إجمالي التبرعات بحوالي 180 مليون دولار.

وقال مسؤول في الشركة المملوكة للملياردير السخي لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال”: “كان الرئيس لي يأمل في إبقاء شيء التبرع بعيدًا عن دائرة الضوء. وكان هدفه الرئيسي هو التعبير عن امتنانه لجميع سكان القرية الذين ساعدوا في حماية مسقط رأسه والحفاظ عليه على مر السنين”.

مسيرة ممتدة

ولي جونج كيون ذو خلفية متواضعة، بدأ مسيرته كمطور عقاري في السبعينيات، ويعتبر رائدًا في مجال تأجير الشقق في كوريا.

في وقت لاحق، توسعت أعمال شركته إلى مجالات أخرى، بما فيها الفنادق وملاعب الجولف، لتصبح في النهاية ثاني أكبر تكتل في كوريا بأصول تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

ويعد لي واحدًا من أغنى 30 شخصًا في البلاد.

وفي الشهر الماضي، تبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لشركة لها صلات بالقوات الجوية الكورية. وقدم لي وشركته أيضًا مساهمات خيرية في كمبوديا وفيتنام ولاوس.

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السجن بتهمة التهرب الضريبي

في عام 2004، تم القبض على لي بتهمة التهرب من الضرائب واختلاس أموال الشركة. بعد أربعة أشهر، أطلق سراحه من السجن لمدة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات مع وقف التنفيذ.

في عام 2018، تم القبض عليه مرة أخرى بتهم مماثلة. في النهاية، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، ثم أطلق سراحه في عام 2021 بشروط.

وعلى الرغم من انتهاء عقوبة لي في أوائل عام 2022، فقد مُنع لمدة خمس سنوات من العمل في مؤسسة عامة أو في أي كيان مرتبط بمصدر جريمته.

ويعني هذا، أنه لن يُسمح له بقيادة شركته مرة أخرى حتى أوائل عام 2027، عندما يقترب من عمر 87 عامًا.

ويشير منتقدوون إلى أن لي ربما يسعى للحصول على عفو خاص يُعلن سنويًا في 15 أغسطس، يوم التحرير الوطني لكوريا.

وفي الماضي، أصدرت الحكومة الكورية عفوًا خاصًا للعديد من المجرمين ذوي الياقات البيضاء في العيد الوطني، للاحتفال بتحرير البلاد في عام 1945 من استعمار اليابان.