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أسعار الذهب تشهد انخفاضًا طفيفًا عن أمس.. عيار 21 بـ 202 ريال

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أسعار الذهب تشهد انخفاضًا طفيفًا عن أمس.. عيار 21 بـ 202 ريال

أسعار الذهب تشهد انخفاضًا طفيفًا عن أمس.. عيار 21 بـ 202 ريال

أسعار الذهب تشهد انخفاضًا طفيفًا عن أمس.. عيار 21 بـ 202 ريال
٠٩:١٤:٠٤ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،اليوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 4 من يوليو 2023 م.

وقد سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا عن أسعار أمس الاثنين، وسجل عيار 24 نحو 230.85 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 211.61 ريالاً.

عيار 21 يُسجل 202 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.99 ريالًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.14 ريالًا، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.66 ريالًا.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24          230.85

سعر جرام الذهب عيار 22          211.61

سعر جرام الذهب عيار 21          201.99

سعر جرام الذهب عيار 18          173.14

سعر جرام الذهب عيار 14          134.66

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 7180.05 ريالًا.

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