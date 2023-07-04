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هجوم مفاجئ على موسكو.. إسقاط طائرات مسيرة قرب الكرملين

هجوم مفاجئ على موسكو.. إسقاط طائرات مسيرة قرب الكرملين

هجوم مفاجئ على موسكو.. إسقاط طائرات مسيرة قرب الكرملين
٠٨:٥٣:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة في سماء منطقتي موسكو وكالوجا.

وأوضح عمدة العاصمة الروسية موسكو، أن أوكرانيا حاولت مجددًا مهاجمة العاصمة الروسية بطائرات مسيرة.

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توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار فنكوفو

وأفادت وسائل إعلام روسية، بتوقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار فنكوفو في العاصمة موسكو.

وأكدت أنه تم تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية من مطار فنكوفو في موسكو إلى مطار أخرى.

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إسقاط طائرة مسيرة صباح اليوم قرب الكرملن

وذكرت وكالة “تاس”، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة صباح اليوم قرب الكرملين، كانت ضمن مجموعة طائرات هاجمت العاصمة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها الجوية دمرت آليات عسكرية أوكرانية في خاركوف، وأحبطت 11 هجومًا أوكرانيًا في دونيتسك وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز “SU-25”.

من ناحية أخرى قال الجيش الأوكراني: إنه يخوض “معارك ضارية” ضد قوات روسية تتقدم في الشرق.

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وأشار إلى وجود 9 سفن روسية في البحر الأسود في مهمة قتالية من بينها أربع ناقلات صواريخ “كاليبر كروز”.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على كييف وأوروبا هي ضم أوكرانيا إلى الناتو.

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أوكرانيا الدفاعات الجوية الروسية الكرملن روسيا طائرات مسيرة مطار فنكوفو موسكو

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