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أسباب النجاح.. أهم 4 مقاطع “يوتيوب” لن تندم أبدًا على مشاهدتها

أسباب النجاح.. أهم 4 مقاطع “يوتيوب” لن تندم أبدًا على مشاهدتها

أسباب النجاح.. أهم 4 مقاطع “يوتيوب” لن تندم أبدًا على مشاهدتها
٠٩:٠٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأكاديمي د. محمد الوليدي، المتخصص في علم النفس وتحليل الشخصية، أنه للباحثين عن النجاح وبناء شخصياتهم وتأهيلها بشكل صحيح، فإنه ينصح بـ 4 مقاطع “يوتيوب” لن يندم أحد أبدًا على مشاهدتها.

أهم 4 مقاطع “يوتيوب” لن تندم أبدًا على مشاهدتها

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ينصح الشباب الباحث عن النجاح بضرورة مشاهدة هذه المقاطع، وهي:

١- قوة الاختيار – توني روبنز

ويتلخص في أن قوة الاختيار تعطيك القدرة على تخطي الأعذار حتى تغير أي شيء أو أي جزء من حياتك في لحظة، وأن سر السعادة هو وجود الأحلام، أما سر النجاح فهو تحقيق هذه الأحلام.

٢- اعرف قيمتك- إبراهيم الفقي

ويعتبر مقطع اعرف قيمتك بين الناس من أجمل وأقوى محاضرات الدكتور إبراهيم الفقى، وروشتة نادرة للطريق إلى النجاح وأهمية إدراك قيمة الإنسان لذاته.

٣- الشخصية القوية – ياسر الحزيمي

بشواهد من السيرة النبوية، يتحدث ياسر بن بدر الحزيمي، في مقطع “الشخصية القوية” عن تأكيد الذات، وتقدير الذات، وتقبل الذات، والثقة بالذات، التي تعتبر المفتاح الأول لأي نجاح.

٤- كيف يفكر الناجحون؟ – جون ماكسويل

ويشرح فيه خبير القيادة في أمريكا، جون سي ماكسويل، كيف تكون أكثر إبداعًا؟ ومتى تشكك في التفكير الرائج؟ ويبين للشباب كيف يرون الصورة الكبرى للأمور بتفكير أعمق ودراسة شاملة.

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