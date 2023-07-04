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عاجل.. مع انتهاء عطلة العيد.. ما عقوبة انقطاع الموظفين عن الدوام؟

عاجل.. مع انتهاء عطلة العيد.. ما عقوبة انقطاع الموظفين عن الدوام؟

عاجل.. مع انتهاء عطلة العيد.. ما عقوبة انقطاع الموظفين عن الدوام؟
٠٩:٠١:١٠ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

انتهت، أمس الاثنين، إجازة عيد الأضحى المبارك، ويعود اليوم الثلاثاء الموظفون الحكوميون، إلى أعمالهم، بعد أن عاد العاملون في القطاع الخاص غير الربحي، إلى أعمالهم أول أمس.

وكشف القاضي السابق في المحكمة الإدارية، فيصل العصيمي، عن عقوبة التغيب عن العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال: إن غياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة، يُحسم يومين من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 1391/9/12هـ.

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ضوابط عقوبة التغيب أول يوم بعد الإجازة

واشترط القاضي السابق أن تتوافر 4 شروط، لتطبيق هذه العقوبات على الموظف المتغيب وهي:

1 – أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد.

2 – أن يكون غياب الموظف دون عذر.

3 – لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

4 – وأشار إلى أنه في حصر الغياب بدون عذر، يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب.

وبين العصيمي، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.

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الغياب عن العمل انتهاء الاجازة عقوبة الموظف عودة الموظفين عيد الاضحى

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