بعد انتهاء موسم الحج.. توضيح مهم بخصوص تصاريح العمرة

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي لم يُحدّد فيه بعد موعد إصدار التصاريح للعام 1444هـ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط أداء العمرة،

وأوضحت الوزارة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”: “لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورون”.

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موعد إصدار تصاريح العمرة

ومع انتهاء موسم الحج، برزت تساؤلات حول موعد إصدار تصاريح العمرة.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين”، أن مواعيد بدء إصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa

– حساب تويتر :

@HajMinistry

وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

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