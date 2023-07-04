تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “شرورة “.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

4 – منطقة الرياض، وتشمل ” الخرج والدرعية والأفلاج والسليل والدوادمي والقويعية وعفيف وادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف ورماح”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ولنعيرية ورأس تنورة”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الخفيفة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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