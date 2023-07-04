لهذا السبب.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة المصرية لمواطنيها بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الهجرة المصرية، تحذيرًا إلى المواطنين المصريين بالمملكة، في حال عملهم لحسابهم الخاص، مشيرة إلى العقوبات المنصوص عليها في تلك الحالة.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة الوافد المصري بالمملكة، في حال عمله لحسابه الخاص، تتضمن الآتي:

-غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال سعودي.

-السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

-الترحيل.

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عقوبة المنشأة التي تُشغّل الوافدين المخالفين

وفيما يخص المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص، أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة غيرها، فتنص العقوبات على:

-غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال سعودي.

– الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

– السجن للمدير المسؤول أيضًا لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدًا.

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اعرف حقك واطمئن

وأطلقت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي، الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعية موسعة باسم “اعرف حقك واطمئن”.

وتستهدف الحملة – بحسب صحيفة “عكاظ” – المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالمملكة،

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.