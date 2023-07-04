10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صور القمر العملاق و4 بدائل لتغييرات تويتر ومفاجأة للحاج الباكي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حققت الأسهم التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصا فيها في السوق السعودية، ارتفاعا كبير، وتجاوزت المكاسب السوقية في بعضها حاجز الـ 50 ٪.

رصدت عدسة “واس” القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء محافظه طريف، اليوم الثلاثاء، والذي يعتبر القمر “العملاق” الأول هذه السنة، والأقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد وحجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر “تويتر” عن قيامها بعدد من التغييرات، خلال الأسبوع الماضي، والتي دفعت البعض إلى التفكير جديًا في مغادرة الشبكة نهائيًا والبحث عن بدائل.

لم يتمالك شاب ليبي نفسه حين ظهر أمام الكاميرات متحدثا عن فضل والده ووالدته عليه، ومؤكدا أن أقل ما يمكن تقديمه لهما هو “الحج” لبيت الله.

استشهد فلسطيني الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية إصابة الأشخاص الذين يستخفون بغسل أسنانهم ويتركونها كما هي بمرض قاتل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق جهاز ساهر في مياه السيول بعد هطول أمطار غزيرة في جازان، خلال الساعات الماضية.

أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أن الخلايا الجذعية لم يثبت حتى الآن استخدامها كعلاج فعال لمرضى السكري.

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