10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صور القمر العملاق و4 بدائل لتغييرات تويتر ومفاجأة للحاج الباكي
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
92.1 مليار ريال مكاسب سوقية لأسهم صندوق الاستثمارات في 6 شهور
حققت الأسهم التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصا فيها في السوق السعودية، ارتفاعا كبير، وتجاوزت المكاسب السوقية في بعضها حاجز الـ 50 ٪.
بالصور.. رصد القمر العملاق لعام 1444 في سماء طريف
رصدت عدسة “واس” القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء محافظه طريف، اليوم الثلاثاء، والذي يعتبر القمر “العملاق” الأول هذه السنة، والأقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد وحجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا.
أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
4 بدائل مقترحة.. القصة الكاملة لتغييرات “تويتر” المفاجئة
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر “تويتر” عن قيامها بعدد من التغييرات، خلال الأسبوع الماضي، والتي دفعت البعض إلى التفكير جديًا في مغادرة الشبكة نهائيًا والبحث عن بدائل.
شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)
لم يتمالك شاب ليبي نفسه حين ظهر أمام الكاميرات متحدثا عن فضل والده ووالدته عليه، ومؤكدا أن أقل ما يمكن تقديمه لهما هو “الحج” لبيت الله.
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المستمر على جنين إلى تسعة
استشهد فلسطيني الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.
تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا
كشفت دراسة حديثة عن إمكانية إصابة الأشخاص الذين يستخفون بغسل أسنانهم ويتركونها كما هي بمرض قاتل.
يلتقط الصور وسط المياه.. مشهد لا يصدق لجهاز ساهر جرفه السيل بجازان (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق جهاز ساهر في مياه السيول بعد هطول أمطار غزيرة في جازان، خلال الساعات الماضية.
هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب
أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أن الخلايا الجذعية لم يثبت حتى الآن استخدامها كعلاج فعال لمرضى السكري.
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