خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار شهادة بمقدار المعاش

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات اللازمة لإصدار شهادة بمقدار المعاش.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكن المستخدم من إصدار الشهادات الإلكترونية.

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خطوات إصدار شهادة بمقدار المعاش

وبينت أن الشهادة عبارة عن “شهادة” بيان مدد وأجور مشترك” التي توضح مدد وأجور المشترك في التأمينات، و”شهادة الأجر الخاضع للاشتراك” والتي توضح الأجر الحالي للمشترك.

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الخطوات

1 – تسجيل الدخول على حساب المشترك.

2 – اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة بمقدار المعاش أو شهادة مفصلة بمقدار المعاش.

3 – إصدار الشهادة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001243344 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.