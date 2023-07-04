“ميتا” تطلق “ثريدز” لمنافسة “تويتر”.. في هذا التوقيت

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“ثريدز” اسم أحدث تطبيق للتدوينات المصغرة، حيث تعتزم “ميتا بلاتفورمز” إطلاقه، تحت اسم “ثريدز”، لمنافسة المنصة الأكبر في هذا المجال “تويتر”.

وجاء الإعلان عن إطلاق التطبيق الجديد، بعد أيام قليلة من قيام، ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بتحديد سقف لعدد المشاهدات اليومية لكل مستخدم..

وقد أدرج تطبيق ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستجرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل، مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحًا للتثبيت على الأجهزة اعتبارًا من يوم الخميس.

وسوف يسمح التطبيق للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام، والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

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ميتا تستغل قيود إيلون ماسك

إطلاق ثريدز، جاء في هذه التوقيت، لاستغلال القيود التي فرضها إيلون ماسك على مستخدمي تويتر، على الرغم من أنه أكد في أكثر من تويتة بأنها قيود مؤقتة.

إلا أن عملية تحديد حد أقصى لعدد التويتات التي من حق أصحاب الحسابات المؤثقة وغير الموثقة رؤيتها، من شأنه أن يتسبب في قلق المشترك من مستقبل الخدمة في “تويتر”.

وبالتالي ربما يشجعه وجود بديل يقدم الخدمة نفسها، على الاستغناء عن خدمات تويتر، وهو ما قامت ميتا باستغلاله وإطلاق تطبيقها، “ثريدز”.