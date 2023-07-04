التفاصيل والخطوات.. توضيح مهم لمن يريد استقدام عاملة من إندونيسيا

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه غير مسموح باستقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا إلا عن طريق الشركات فقط.

وأوضحت منصة “مساند” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “نعتذر منك، استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط”.

وأضافت: “ويمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات، وللحصول على الخدمة يمكنك التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات”.

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شروط الاستقدام من إندونيسيا

-ألا يكون عمر المتقدم أقل من 24 سنة.

-أن تكون المهن المطلوبة من ذات جنس مقدم الطلب، باستثناء طلب سائق لأنثى.

-تسديد رسوم التأشيرة البالغة قيمتها 2157 ريالاً سعوديًا.

-أن يمتلك مقدم الطلب حسابًا على منصة أبشر الإلكترونية.

-ألا يترتب أي مخالفات على مقدم طلب الاستقدام.

خطوات الاستقدام من إندونيسيا

ويتم تقديم طلب الاستقدام من إندونيسيا من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية عبر الرابط.

-تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وكلمة المرور.

-اختيار نوع الخدمة.

-الضغط على “استقدام حسب المواصفات” وإضافة: “الاسم- المهنة- الجنسية”.

-اختيار 3 أسماء مكاتب لاستقدام العمالة من إندونيسيا، من ثم إرسال الطلب إليها.

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مكاتب الاستقدام من إندونيسيا

تتضمن مكاتب الاستقدام من إندونيسيا المكاتب التالية:

-مكتب الصويدر للاستقدام.

-فخر الخليج للاستقدام.

-مكتب الصدارة للاستقدام.

-مكتب عبداللطيف للاستقدام.

-أعمال النجم للاستقدام.

-مكتب السفير للاستقدام.

-حريملاء للاستقدام.