بعد قرار خفض الإنتاج.. استقرار أسعار النفط و”برنت” بـ 75 دولارًا للبرميل

تواصل – وكالات:

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تأثر الأسواق بقرار التخفيضات المزمعة في أغسطس المقبل، من قبل أكبر مصدرين للخام المملكة وروسيا.

ويأتي ذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام.

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خام “برنت” يسجل 75 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتًا أو 0.3 بالمئة.

الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعًا بلغ واحدًا بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

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المملكة تخفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميًا

قالت المملكة يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميًا إلى أغسطس آب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء “واس”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضًا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

تصل التخفيضات إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميًا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعًا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

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