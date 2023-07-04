كيف تستطيع المنشآت حساب المقابل المالي لرخص العمل؟ “قوى” توضح

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة قوى حاسبة تفاعلية افتراضية لتمكين المنشآت من حساب المقابل المالي لرخص العمل، وذلك بناءً على المدخلات، إضافة إلى توضيح آلية الحساب.

الحاسبة لا تأخذ بالاعتبار رخص العمل المتأخرة

وبينت المنصة أن الحاسبة لا تأخذ بالاعتبار رخص العمل المتأخرة، أو المنتهية صلاحيتها، مع احتساب السنة 365 يوماً، حتى إن كانت السنة «كبيسة» ويبلع عدد أيامها 366 يوماً.

اقرأ أيضًا:

توضيح من منصة قوى بشأن تحديث بيانات العمال وخدمة رخص العمل

خانة لحساب عدد «الوافد الخاص»

ووضحت المنصة خانة لحساب عدد «الوافد الخاص» وهم “زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنات.

إضافة إلى الجنسيات المستثناة من الترحيل كالفلسطيني الحامل للوثائق المصرية أو التركية أو المقيم البلوشي.

والقبائل النازحة من حملة بطاقات الخمس سنوات جواز السفر السعودي من غير السعوديين، ومواطنو مجلس التعاون الخليجي.

وكذلك العاملون في المنشآت الزراعية والصيد والرعي بحد أقصى 6 عمال وافدين في النشاط”.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل

تحديث الخدمة

وأعلنت المنصة أخيراً، عن وجود تأخير في تحديث نطاقات الأسبوعي، وكشفت أنه يتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديث الخدمة، وإعادتها في أقرب وقت ممكن.

إذ يتم التحديث الأسبوعي بين نطاقات وأنظمة التأمينات الاجتماعية في يوم السبت من كل أسبوع، يتم من خلالها احتساب نسبة وعدد الموظفين السعوديين والوافدين في نظام المنشأة.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة

عقوبات على هذه المنشآت

وتعمل منصة «قوى» بداية من الشهر الجاري، على إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50% من عقود العاملين في المرحلة الثانية.

التي انتهت في الربع الثاني من العام الحالي 2023، وشملت أبرز تلك الخدمات الموقوفة (التأشيرات الفورية، نقل الخدمات، طلبات تغيير المهنة).

وذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.