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المسجد النبوي يستقبل 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر حتى 15 ذي الحجة
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المسجد النبوي يستقبل 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر حتى 15 ذي الحجة

المسجد النبوي يستقبل 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر حتى 15 ذي الحجة

المسجد النبوي يستقبل 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر حتى 15 ذي الحجة
٠٥:٢١:٥٩ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ، أكثر 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر.

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر.

271 ألف زائر للسلام على الرسول

حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (271.173) ألف زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى (75.529) ألف مصل بالروضة الشريفة.

وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من (6.782) ألف من المواقع المخصصة لكبار السن.

و(14.766) ألف من الدروس العلمية بالمسجد النبوي.

توزيع 46.000 هدية

بالإضافة إلى توزيع (46.138) ألف من الهدايا.

واستفادة أكثر من (64.703) آلاف من التوعية الميدانية.

و(11.534) ألف من خدمة الإرشاد الديني.

17 ألف مستفيد من خدمات المعارض

كما استفاد (4.279) ألف من الرقم الموحد وقنوات التواصل.

و(17.65) ألف مستفيد من خدمات المعارض.

و(3.001) ألف مستفيد من خدمة التواصل باللغات.

115 ألف مستفيد من خدمة التنقل

واستفاد (10.158) ألف مستفيد من خدمة المكتبا.

و(115.090) ألف مستفيد من خدمة التنقل.

و(8.296) ألف مستفيد من خدمة الارشاد المكاني.

توزيع 426 ألف وجبة إفطار صائم

كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من (203.294) عبوة ماء زمزم.

وتم توزيع (426.457) ألف وجبة إفطار صائم.

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