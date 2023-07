عاجل.. 4 بدائل مقترحة.. القصة الكاملة لتغييرات “تويتر” المفاجئة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر “تويتر” عن قيامها بعدد من التغييرات، خلال الأسبوع الماضي، والتي دفعت البعض إلى التفكير جديًا في مغادرة الشبكة نهائيًا والبحث عن بدائل.

وقالت المنصة إنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم الاطلاع على التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك الشبكة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الجمعة، بأنها “إجراء طارئ مؤقت”.

وفي السابق، كان بإمكان الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مشاهدة التغريدات، أما الآن فلم يعد ذلك خيارا.

وبعد هذه الخطوة، فرضت الشركة قيودًا على الغالبية العظمى من المستخدمين للمنصة، وهم المستخدمون الذين لا يحصلون على الخدمات مدفوعة الأجر، إذ أعلن ماسك، السبت، عن تقييد عدد التغريدات المعروضة التي يمكن للحسابات الموثقة مشاهدتها بـ6000 يوميا، و600 للحسابات غير الموثقة، و300 للحسابات الجديدة غير الموثقة.

ثم عاد وأعلن رفع السقف إلى 10.000 للحسابات الموثقة، و1000 للحسابات غير الموثقة، و500 للحسابات الجديدة غير الموثقة.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023