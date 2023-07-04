الثانية أغربها.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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تتعدد أسباب حدوث السكتات الدماغية من انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تجلط الدم، إلى انفجار الأوعية الدموية، وصولاً إلى بعض الأطعمة التي تعزز خطر السكتة.

وقال الدكتور جوناثان زيلينجر، رئيس الممارس العام الرقمي في Babylon، إن هناك أطعمة يجب تجنبها إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

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4 أطعمة تسبب السكتة الداغية

ونصح على وجه التحديد بعدم تناول أربعة أطعمة لمنع انسداد الشرايين:

– اللحوم المصنعة.

– السمنة.

– البسكويت.

– الطعام المقلي.

وأوضح: نظرًا لأن غالبية السكتات الدماغية مرتبطة بتراكم الترسبات الدهنية (تصلب الشرايين) في الشرايين التي تغذي عقلك، فإن الأطعمة التي تسهم في ذلك تزيد من مخاطر إصابتك.

الدهون المشبعة والمتحولة هي المسببات الرئيسة وتشمل الأطعمة مثل اللحوم المصنعة (مثل النقانق والبرغر) والزبدة والبسكويت والأطعمة المقلية، على سبيل المثال لا الحصر.

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وتابع: يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في تكوين تصلب الشرايين، وبالتالي فإن تناول كميات كبيرة من الملح (مثل الموجود في رقائق البطاطس) سيزيد من مخاطر إصابتك.

تناول كميات كبيرة من السكر (مثل المشروبات الغازية) هو عامل رئيس آخر في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتباطه بزيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2 الذي يتسبب في تلف الشرايين والتهابها

ويمكن لبعض الأطعمة أن يكون لها تأثير معاكس وتقلل من احتمالية إصابتك بسكتة دماغية.

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تناول الفاكهة والخضراوات يوميًا

وقال زيلينجر: لقد تكرر الأمر عدة مرات، ولكن يجب أن تهدف إلى تناول ما لا يقل عن خمس (من الناحية المثالية سبعة إلى تسعة) أجزاء من الفاكهة والخضراوات يوميًا.

وأظهرت دراسات متعددة أن الاستهلاك الأعلى يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية والعكس مع تناول كميات أقل.

ويعتقد أنها تخفض ضغط الدم وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشرايين.

تحتوي الفاكهة والخضراوات أيضًا على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع مستويات الدهون عن طريق الارتباط بالكوليسترول في أمعائنا.