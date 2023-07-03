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هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب
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هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب

هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب

هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب
٠٢:٥٩:١٦ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أن الخلايا الجذعية لم يثبت حتى الآن استخدامها كعلاج فعال لمرضى السكري.

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الخلايا الجذعية والسكري

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الخلايا الجذعية مازالت تحت الأبحاث ولم يتم الاعتراف بها كعلاج فعال لداء السكري من النوع الأول”.

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وأضاف د. ناصر الجهني “الذي تم الاعتراف به هو زراعة خلايا بيتا (لانجرهانس) من البنكرياس لمتبرعين متوفون ولكن بتقنية علاجية جديدة”.

الانتظار لمعرفة النتائج

وتابع الجهني “يفضل الانتظار لمعرفة فعالية وأمان زارعة خلايا بيتا لبعض الوقت حتى يتسنى معرفة الآثار الجانبية للأدوية مهبطة المناعة والمستخدمه لمنع رفض الجسم لخلايا بيتا المزروعة وفعاليتها على مدى عدة سنوات”.

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الكلمات الدلالية:
الخلايا الجذعية السكري السكري النوع الأول خلايا بيتا

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