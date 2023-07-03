92.1 مليار ريال مكاسب سوقية لأسهم صندوق الاستثمارات في 6 شهور

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حققت الأسهم التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصا فيها في السوق السعودية، ارتفاعا كبير، وتجاوزت المكاسب السوقية في بعضها حاجز الـ 50 ٪.

القيمة السوقية لملكية الصندوق

ورفعت هذه المكاسب القيمة السوقية لملكية الصندوق 7.9 في المائة بما يعادل نحو 92 مليار ريال لتصل إلى 1.17 تريليون ريال، علما أن استثمارات الصندوق مثلت 10.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية، بحسب الاقتصادية.

ارتقاع أسهم شركات يمتلكها الصندوق:

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 23 شركة يمتلك الصندوق فيها، إذ راوحت المكاسب بين 1 و75.3 في المائة، بينما الشركات الثلاثة المتراجعة سجلت انخفاضات طفيفة.

وفي مقدمة المكاسب، جاءت أسهم شركة علم التي تم إدراجها العام الماضي، بعد ارتفاع بأكثر من 75 في المائة خلال النصف الأول،

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حصص الصندوق:

وتم تداول السهم بفارق 355 في المائة عن سعر الطرح البالغ 128 ريالا، علما أن الصندوق يمتلك حصصا فيها تمثل 67 في المائة.

كما جاءت شركة مرافق الكهرباء والمياة “مرافق” التي تم إدراجها في السوق نهاية العام الماضي، إذ حقق سهمها ارتفاعا خلال الفترة قرب 50 في المائة.

شركة دور للضيافة:

وأيضا سهم شركة دور للضيافة حقق مكاسب واسعة منذ بداية العام الجاري بلغت 41 في المائة، إذ أعلنت الشركة في يونيو الماضي توقيعها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة طيبة للاستثمار.

كما ارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 10.5 في المائة، التي تعد أكبر ملكية للصندوق بين الأسهم السعودية من حيث القيمة، إذ يمتلك الصندوق نحو 8 في المائة من أسهم الشركة.

ممتلكات الصندوق:

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حصصا في 23 شركة مدرجة في السوق السعودية بشكل مباشر، على رأسها عملاق الطاقة أرامكو، إضافة إلى “إس تي سي” ومعادن وكذلك أكواباور.

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