تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين في أذربيجان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في أذربيجان بيانا هاما بشأن الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد.

هزة أرضية تعرضت لها البلاد:

وقالت السفارة، في بيان لها: “تتابع السفارة آثار الهزة الأرضية التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار ولله الحمد”.

وأضافت: “تهيب السفارة بجميع المواطنين الموجودين في أذربيجان التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث”.

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اجتماع سابق:

في وقت سابق، عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض، اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان برويز شهبازوف، لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة.

اتفاقية تعاون:

وخلال الاجتماع، وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير الأذربيجاني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان.

وشملت الاتفاقية تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

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