الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الثانية أغربها.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
قرار جديد من تويتر بشأن استخدام “تويت دك”.. ما علاقة الحسابات الموثقة؟
تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين في أذربيجان
هل يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج السكري؟ استشاري يجيب
92.1 مليار ريال مكاسب سوقية لأسهم صندوق الاستثمارات في 6 شهور
تقني يحذر من واتساب الوردي.. خطير ويستهدف بياناتك (فيديو)

الرئيسية

 /

تقنية

 /

قرار جديد من تويتر بشأن استخدام “تويت دك”.. ما علاقة الحسابات الموثقة؟

قرار جديد من تويتر بشأن استخدام “تويت دك”.. ما علاقة الحسابات الموثقة؟

قرار جديد من تويتر بشأن استخدام “تويت دك”.. ما علاقة الحسابات الموثقة؟
٠٣:٠٠:٣٥ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة تويتر أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة من أجل التمتع بخدمة تويت.دك.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تويتر”، إن التغيير سيبدأ العمل به في غضون 30 يوما.

اقرأ أيضا:

بعد “تويتر”.. يوتيوب يفرض قيودًا على مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات

إيلون ماسك يتراجع

وفي وقت سابق، قرر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، التلاعب مجددا بالمستخدمين، عبر وضع قيود جديدة على قراءة تغريدات تويتر.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة، حيث أعلن قبل أيام، حزمة من القيود التي فرضها على المستخدمين، عندما قرر أن تستفيد الحسابات الموثقة بقراءة 6 آلاف تغريدة ، والحسابات الغير موثقة 600 تغريدة فقط ، و300 تغريدة للحسابات الجديدة.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي ، وضع قيودا أقل حدة، ورفع الحد الأدنى لكل الفئات ، وبرر هذه القيود، على أنها تأتي لمعالجة مشكلتي التسويات الهائلة في حذف البيانات والمعلومات والتلاعب بأنظمة المنصة.

اقرأ أيضا:

ماسك يتراجع ويرفع معدل القراءات على “تويتر” لجميع المشتركين يوميا

وحسب ما جاء في تغريدته، فإن تلك القيود المؤقتة الجديدة، على حسب وصفه، ستكون كما يلي:

– الحسابات الموثقة سيكون بإمكانها قراءة 8 آلاف تغريدة في اليوم فقط.

– الحسابات الغير موثقة تستطيع قراءة 800 تغريدة يوميا.

– الحسابات جديدة المنشأ ، بإمكانها قراءة 400 تغريدة يوميا فقط.

إقرأ أيضا:

«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تطبيق تويتر تويت دك تويتر شركة تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
بالخطوات.. كيف تتصرف في حالة فقدان هاتفك الذكي في وضع «الصامت»؟

بالخطوات.. كيف تتصرف في حالة فقدان هاتفك الذكي في وضع «الصامت»؟

١٢:٤٤ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
«أبل» تسمح لمستخدمي هواتف «آيفون» بوقف برامج تبطئ أجهزتهم

«أبل» تسمح لمستخدمي هواتف «آيفون» بوقف برامج تبطئ أجهزتهم

٠٢:٢٧ ص، الجمعة، ٢٦ يناير ٢٠١٨
سوني: إطلاق هاتف “Xperia Z Ultra” يسمح بتسجيل فيديو تحت الماء

سوني: إطلاق هاتف “Xperia Z Ultra” يسمح بتسجيل فيديو تحت الماء

٠٨:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٥ يونيو ٢٠١٣
مزود بشاشتين وبـ3 كاميرات عالية الدقة.. هذا هو سعر هاتف «Z20» الجديد

مزود بشاشتين وبـ3 كاميرات عالية الدقة.. هذا هو سعر هاتف «Z20» الجديد

٠٨:١٤ ص، الأحد، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *