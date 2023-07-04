قرار جديد من تويتر بشأن استخدام “تويت دك”.. ما علاقة الحسابات الموثقة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة تويتر أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة من أجل التمتع بخدمة تويت.دك.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تويتر”، إن التغيير سيبدأ العمل به في غضون 30 يوما.

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إيلون ماسك يتراجع

وفي وقت سابق، قرر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، التلاعب مجددا بالمستخدمين، عبر وضع قيود جديدة على قراءة تغريدات تويتر.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة، حيث أعلن قبل أيام، حزمة من القيود التي فرضها على المستخدمين، عندما قرر أن تستفيد الحسابات الموثقة بقراءة 6 آلاف تغريدة ، والحسابات الغير موثقة 600 تغريدة فقط ، و300 تغريدة للحسابات الجديدة.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي ، وضع قيودا أقل حدة، ورفع الحد الأدنى لكل الفئات ، وبرر هذه القيود، على أنها تأتي لمعالجة مشكلتي التسويات الهائلة في حذف البيانات والمعلومات والتلاعب بأنظمة المنصة.

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وحسب ما جاء في تغريدته، فإن تلك القيود المؤقتة الجديدة، على حسب وصفه، ستكون كما يلي:

– الحسابات الموثقة سيكون بإمكانها قراءة 8 آلاف تغريدة في اليوم فقط.

– الحسابات الغير موثقة تستطيع قراءة 800 تغريدة يوميا. – الحسابات جديدة المنشأ ، بإمكانها قراءة 400 تغريدة يوميا فقط.

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