تقني يحذر من واتساب الوردي.. خطير ويستهدف بياناتك (فيديو)

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تطبيق واتساب الوردي، مؤكدا أنه يستهدف بيانات المستخدمين.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “احذروا من التطبيق الوردي يستهدف بياناتك وخصوصيتك خاصة أنه يتم تحميله من خار آب ستورز”.

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وفي وقت سابق، وبصفة رسمية، وصلت إلى تطبيق التراسل الفوري الواتساب ميزة نقل المحادثات بين جهازين دون الحاجة لمساحة تخزين عبر جوجل.

وصول ميزة جديدة لتطبيق واتساب

وعلق الخبير التقني، أسامة الضاوي، على هذه الميزة بقوله : “أخيرا وصلت بشكل رسمي للجميع تدريجيا، إمكانية نقل محادثات الواتساب مباشرة بين جهازين دون الحاجة لمساحة تخزين في جوجل أو أبل”.

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وأضاف الضاوي : “يفترض أن تتيح الميزة الجديدة النقل أيضا بين أندرويد وهواتف آيفون أو من نفس الفئة بكل سهولة”.

في سياق آخر، يعكف مطورو “واتساب” في العمل على إضافة ميزة جديدة قريبًا، تدعم تحسين تجربة المستخدمين في تثبيت أو إلغاء تثبيت الرسائل.

أهداف تثبيت الرسائل أو محادثات المجموعات

وتهدف الميزة الجديدة لدعم المستخدمين في تثبيت الرسائل أو محادثات المجموعات، ولقد رصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق الذي انطلق في “Google Play Beta” برقم 2.23.13.11.

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التركيز على رسائل معينة

ومن المقرر أن يتمكن المستخدمون في ميزة تثبيت الرسائل من إلقاء الضوء على رسائل معينة في المحادثات لتجربة سلسة في الرجوع للرسائل في المستقبل.

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تثبيت الرسائل في الجزء العلوي من المحادثة

أيضاً يتم تثبيت الرسائل في الجزء العلوي من المحادثة لتبقى المعلومات المهمة والإعلانات بشكل بارز يظهر بوضوح بين الرسائل.

تحديد وقت لتثبيت الرسائل

يمكن أيضاً من خلال هذه الميزة تحديد وقت لتثبيت الرسائل أو الإعلانات المهمة حيث يتوفر للمستخدمين 3 من الفترات للاختيار بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوم.

آلية لإلغاء تثبيت الرسائل

كما يجلب التطبيق آلية لإلغاء تثبيت الرسائل، لإلغاء الرسائل في أي وقت حتى في حالة استمرار مدة التثبيت المحددة مسبقاً.

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