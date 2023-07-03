شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)

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لم يتمالك شاب ليبي نفسه حين ظهر أمام الكاميرات متحدثا عن فضل والده ووالدته عليه، ومؤكدا أن أقل ما يمكن تقديمه لهما هو “الحج” لبيت الله.

شاب يبكي عند مغادرة مكة:

كان الشاب قد حزم أمتعته وقرر الرحيل عن مكة بعدما أنهى حجه، وأثناء ذلك غلبه البكاء والحنين إلى المشاعر المقدسة وكأنه لا يصدق أنه سيتركها ويرحل.

ولكن ما لم يكن في الحسبان هي المفاجأة التي انتظرت الشاب وهي تبرع أحد الأشخاص برحلة حج مجانية العام المقبل للشاب وهذه المرة مع والده.

وفي لحظة، أمسك الشاب هاتفه واتصل بوالده ليخبره بتلك المفاجأة السارة، فاستقبلها الأب قائلا: “الحمد لله”.

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“يتمنى تحقيق الحجة الـ 40”.. هندي يحج 27 مرة على التوالي

في وقت سابق، عبر حاج هندي عن رغبته في تحقيق أمنية والدته بالحج 40 مرة متتالية.

وأوضح أنه سعيد جدا بأداء الحج رقم 27، حيث بدأ أول رحلة حج في عام 1996، لكن انقطع في بعض الأعوام لعدة سنوات منها ما كان بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه شهد الكثير من التطويرات والتحسينات في المشاعر المقدسة، معبرا عن امتنانه للحكومة السعودية لتسهيل الحج كل عام.

وأضاف: “لقد قمت بالحج في عهد الملك فهد والملك عبد الله، وشهدت الكثير من التغيرات التي حدثت لفائدة الحجاج”.