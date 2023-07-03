الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المستمر على جنين إلى تسعة
جامعة الملك خالد تعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا
تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا
مواقيت الصلاة الثلاثاء 16 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة
“تعاني من نفاد مساحة الآيفون”.. 5 خطوات يجب تفعيلها على هاتفك

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)

شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)

شاب أجهش بالبكاء عند فراق مكة.. ومفاجأة غير متوقعة تنتظره العام القادم (فيديو)
٠٢:٣٢:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

لم يتمالك شاب ليبي نفسه حين ظهر أمام الكاميرات متحدثا عن فضل والده ووالدته عليه، ومؤكدا أن أقل ما يمكن تقديمه لهما هو “الحج” لبيت الله.

شاب يبكي عند مغادرة مكة:

كان الشاب قد حزم أمتعته وقرر الرحيل عن مكة بعدما أنهى حجه، وأثناء ذلك غلبه البكاء والحنين إلى المشاعر المقدسة وكأنه لا يصدق أنه سيتركها ويرحل.

ولكن ما لم يكن في الحسبان هي المفاجأة التي انتظرت الشاب وهي تبرع أحد الأشخاص برحلة حج مجانية العام المقبل للشاب وهذه المرة مع والده.

وفي لحظة، أمسك الشاب هاتفه واتصل بوالده ليخبره بتلك المفاجأة السارة، فاستقبلها الأب قائلا: “الحمد لله”.

اقرأ أيضًا:

“يتمنى تحقيق الحجة الـ 40”.. هندي يحج 27 مرة على التوالي

في وقت سابق، عبر حاج هندي عن رغبته في تحقيق أمنية والدته بالحج 40 مرة متتالية.

وأوضح أنه سعيد جدا بأداء الحج رقم 27، حيث بدأ أول رحلة حج في عام 1996، لكن انقطع في بعض الأعوام لعدة سنوات منها ما كان بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه شهد الكثير من التطويرات والتحسينات في المشاعر المقدسة، معبرا عن امتنانه للحكومة السعودية لتسهيل الحج كل عام.

وأضاف: “لقد قمت بالحج في عهد الملك فهد والملك عبد الله، وشهدت الكثير من التغيرات التي حدثت لفائدة الحجاج”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج السعودية شاب ليبي ليبي مكة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
“أبشر” تتيح لمواطني دول مجلس التعاون والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود

“أبشر” تتيح لمواطني دول مجلس التعاون والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود

٠٨:١٥ م، الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
بالفيديو.. قيادة التحالف: صالح والحوثيون يسعون لنقل المعارك إلى داخل المدن

بالفيديو.. قيادة التحالف: صالح والحوثيون يسعون لنقل المعارك إلى داخل المدن

٠٧:٠١ م، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥
بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة

بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة

٠٨:٠٢ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022

عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022

١٠:٣٣ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *