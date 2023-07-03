ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المستمر على جنين إلى تسعة

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً استشهد برصاص قوات الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان المستمر على جنين إلى تسعة شهداء و 105 جرحى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل قصف جنين بالطائرات الحربية، ترافق مع ذلك إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين، وحملة اعتقالات واسعة.

الخارجية الفلسطينية تدين

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية من مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على المخيم.

وعدت وزارة الخارجية في بيان ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨م.

وأكدت أن ما يحدث في جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أنه أجلى مئات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين، بعد تهديد الاحتلال بقصفها.

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