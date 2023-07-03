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جامعة الملك خالد تعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا
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جامعة الملك خالد تعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا
٠٢:٢٣:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن موعد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على برامجها في الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم، وغير مدفوعة الرسوم).

موعد القبول ببرامج الدراسات العليا

وتشمل البرامج مراحل الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه للعام الجامعي 1445هـ، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر ذي الحجة.

وقال عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع: “إن البوابة الإلكترونية ستستقبل طلبات المتقدمين حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 1445هـ”.

وأضاف أنه يمكن للمتقدم التسجيل في برنامجين أو أكثر (دبلوم عالي، وماجستير مدفوع الرسوم وماجستير غير مدفوع الرسوم ) وعند قبوله فيها يخير بين أحدها.

التقديم متاح للجميع

وتابع أن التقديم متاح للمواطنين والأجانب المقيمين في المملكة على أن تكون الإقامة سارية المفعول، وفقا لـ”الوطن”.

وقال إن العمادة تعسى بالتنسيق مع الكليات إلى تحديث ومواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل والمتطلبات العلمية والبحثية.

وذلك من خلال إعداد الدراسات الميدانية، والتواصل مع جهات التوظيف الحكومية والخاصة، لبناء وتصميم البرامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 واحتياجات المستفيدين وسوق العمل.

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