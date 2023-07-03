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تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا
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تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا

تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا

تصيبك بمرض قاتل.. لا تستخف بترك تنظيف أسنانك ليلا
٠٢:٢١:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية إصابة الأشخاص الذين يستخفون بغسل أسنانهم ويتركونها كما هي بمرض قاتل.

وأوضحت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص الذين يتجاهلون غسل أسناهم خاصة في الليل، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجريت الدراسة على 1675 مشاركاً تم نقلهم إلى مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس  2016 لإجراء عملية جراحية أو فحص أو لتلقي علاج طبي بسبب إصابتهم بمشكلات صحية مختلفة.

4 مجموعات

وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات بناءً على عادات تنظيف الأسنان الخاصة بهم.

1- اعتاد المشاركون في المجموعة الأولى على غسل أسنانهم مرتين يومياً (مرة بعد الاستيقاظ ومرة أخرى ليلاً).

2- لم ينظف الأشخاص في المجموعة الثانية أسنانهم بالفرشاة إلا مرة واحدة في الليل.

3- لم تنظف المجموعة الثالثة أسنانها بالفرشاة إلا بعد الاستيقاظ.

4- تجاهل الأشخاص في المجموعة الرابعة تنظيف أسنانهم بالفرشاة تماماً.

وجد الفريق أن المشاركين في المجموعتين الأولى والثانية، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة عند الإصابة بأي مشكلة قلبية مقارنة بالمجموعتين الأخريين.

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الكلمات الدلالية:
الأسنان السكتة القلبية الفرشاة تنظيف الأسنان سكتة قلبية

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