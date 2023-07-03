“تعاني من نفاد مساحة الآيفون”.. 5 خطوات يجب تفعيلها على هاتفك

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كشف خبراء ومختصون عن طريقة سهلة لتحرير مساحة التخزين على هاتفك “آيفون” إذا كنت تعاني من هذه المشكلة.

وبشكل افتراضي، يخزن جهاز “آيفون” الخاص بك كل رسالة ترسلها وتستقبلها مما يعني أنه يمكن إغراق هاتفك بسعة تخزين غير ضرورية.

5 خطوات

ولتنشيط الميزة، اتبع الخطوات التالية:

1- قم بإلغاء قفل جهاز “آيفون” الخاص بك، وافتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى أن ترى “الرسائل”.

2- انقر فوق الرمز، وقم بالتمرير خلال القسم الفرعي حتى ترى “محفوظات الرسائل”.

3- يجب أن تكون قادرا بعد ذلك على النقر فوق “الاحتفاظ بالرسائل”، والتي ستمنحك ثلاثة خيارات: 30 يوما، سنة واحدة، إلى الأبد.

4- سيكون الإعداد تلقائيا على “إلى الأبد”، ولكن يمكنك اختيار أيهما يناسبك. إذا قمت بالنقر فوق أحد الخيارات، فستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة.

5- يمكنك بعد ذلك النقر فوق “حذف” لإخلاء بعض المساحة وتجنب الاضطرار إلى دفع رسوم إضافية مقابل مساحة التخزين. ويمكنك التراجع عن هذه التغييرات في أي وقت.

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