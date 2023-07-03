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بعد تشريدهم على يد الاحتلال.. نداء عبر مكبرات الصوت بالمساجد لأهالي “جنين” (فيديو)
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بعد تشريدهم على يد الاحتلال.. نداء عبر مكبرات الصوت بالمساجد لأهالي “جنين” (فيديو)

بعد تشريدهم على يد الاحتلال.. نداء عبر مكبرات الصوت بالمساجد لأهالي “جنين” (فيديو)

بعد تشريدهم على يد الاحتلال.. نداء عبر مكبرات الصوت بالمساجد لأهالي “جنين” (فيديو)
٠٢:٠٤:١٤ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم الذين شردهم جيش الاحتلال.

وينادي أحد الأشخاص على الأهالي عبر مكبرات الصوت قائلا إن هناك عدد من المساجد مفتوحة ويمكنهم الذهاب إليها.

ودعا الشخص لأهالي “جنين” بأن يفرج الله كربهم بعد مهاجمة قوات الاحتلال لهم وإخراجهم من بيوتهم.

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نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني من جنين إلى بلدان مجاورة

في سياق متصل، نزح نحو 5 آلاف فلسطيني من منازلهم في جنين إلى بلدان مجاورة منذ بدء العملية العسكرية التي تخوضها قوات الاحتلال.

كما منعت قوات الاحتلال، دخول سيارات الإسعاف إلى مخيم جنين وتجاهلت جميع النداءات الدولية.

مخيم جنين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن جيش الاحتلال “أرغم مئات السكان من مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم”.

وقال شهود عيان، إن مئات العائلات اضطرت لإخلاء المنازل باتجاه مستشفى جنين الحكومي ومقرات عامة تابعة لبلدية جنين”.

استشهاد 8 فلسطينيين

واستشهد 8 فلسطينيون، وأصيب أكثر من 80 آخرين، وصفت حالة 17 منهم بأنها خطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتضمنت العملية العسكرية لجيش الاحتلال شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية.

جريمة طرد وتهجير العائلات

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية من مخيم جنين. من منازلها تحت حجج أمنية واهية وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم.

وعدت وزارة الخارجية في بيان ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨.

 

 

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