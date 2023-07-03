3 شركات تستحوذ على نصف أرباح قطاع التأمين خلال الربع الأول.. تعرف عليها

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حققت 24 شركة تأمين أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري من أصل 27 شركة، وهي جميعا مدرجة في سوق الأسهم الرئيسة “تاسي”.

سوق الأسهم:

وبلغ إجمالي صافي الدخل 600.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة 89.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ “الاقتصادية”.

في الوقت نفسه، حققت 3 شركات خسائر وهي شركات العالمية والمتحدة للتأمين وبروج للتأمين. بنحو 867 ألف ريال وعشرة ملايين ريال و18 مليون ريال على التوالي.

وكانت 27 شركة تأمين قد انتهت من إعلان نتائجها للربع الأول من العام الجاري بنهاية الثاني من يوليو. بعدما مددت هيئة السوق المالية مهلة الإفصاح للشركات للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين”.

الأكثر ربحية

1- جاءت “بوبا العربية” في صدارة الشركات الأكبر ربحية بنحو 189 مليون ريال. إذ نمت أرباحها 213 في المائة من 60.3 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي>

2- شركة التعاونية بعد تسجيل صافي دخل 75 مليون ريال مقابل صافي خسارة للربع الأول من 2022 بنحو 13.7 مليون ريال. مستفيدة من النمو الكبير في أقساط التأمين التي زادت بنحو 47 في المائة.

3- شركة “تكافل الراجحي” بأرباح 61.3 مليون ريال، إذ نمت 16 مرة من أدائها في الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 3.7 مليون ريال.

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