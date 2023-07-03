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“ماسك” يتصدر قائمة أغنى 500 شخص حول العالم.. وثروته تقفز لهذا الرقم
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“ماسك” يتصدر قائمة أغنى 500 شخص حول العالم.. وثروته تقفز لهذا الرقم

“ماسك” يتصدر قائمة أغنى 500 شخص حول العالم.. وثروته تقفز لهذا الرقم

“ماسك” يتصدر قائمة أغنى 500 شخص حول العالم.. وثروته تقفز لهذا الرقم
٠١:٠٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات عن تصدر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لقائمة أغنى 500 شخص حول العالم، بثروة قدرها 234 مليار دولار.

وبحسب أحدث إحصائية، ارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 96.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

معلومات عن قائمة المليارديرات

وفيما يلي معلومات عن القائمة الجديدة للمليارديرات:

1- المركز الثاني جاء الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة.

2- ارتفعت ثروة أغنى 500 شخص في العالم معا بمقدار 852 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

3- جاء في التعليق على التصنيف أن “كل عضو من أعضاء مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات قد حصل على 14 مليون دولار في المتوسط ​​يوميا خلال الأشهر الـ6 الماضية”.

4- تصدر ماسك، ومؤسس ميتا، مارك زوكربيرج (بزيادة قدرها 58.9 مليار دولار). وجيف بيزوس مؤسس أمازون (47.4 مليار دولار) الترتيب من حيث حجم نمو الثروة.

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منصة تويتر 

في وقت سابق، قرر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، التلاعب مجددا بالمستخدمين، عبر وضع قيود جديدة على قراءة تغريدات تويتر.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة، حيث أعلن حزمة من القيود التي فرضها على المستخدمين. عندما قرر أن تستفيد الحسابات الموثقة بقراءة 6 آلاف تغريدة ، والحسابات الغير موثقة 600 تغريدة فقط ، و300 تغريدة للحسابات الجديدة.

 

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